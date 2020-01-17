Каргинов: было важно показать преимущество российской техники в новом регионе

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов прокомментировал победу своего экипажа на ралли-марафоне «Дакар»-2020. Каргинов и его коллеги по экипажу опередили Антона Шибалова и Сергея Вязовича.



«Я счастлив, что удалось одержать победу. За две недели мы преодолели непростые тысячи километров сложнейшими внедорожными маршрутами. Для нас было важно подтвердить первенство „КАМАЗ-мастера“ в грузовом зачёте „Дакара“ и показать преимущество российской техники в новом для ралли-марафона регионе. Рад, что наша команда вновь стала первой и порадовала болельщиков в России и во всём мире», — приводит слова Каргинова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».