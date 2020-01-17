Чагин: российские КамАЗы — самые быстрые грузовики в мире

Руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин поделился впечатлениями от победы Андрея Каргинова в многодневном ралли-марафоне «Дакар» и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Очень рад, что победил экипаж Андрея Каргинова. Он теперь двукратный чемпион „Дакара“. Очень здорово, что мы в очередной раз доказали: российские КамАЗы — самые быстрые в мире грузовики на бездорожье. Мы очень счастливы. Спасибо большое всем, кто помогает готовиться команде к соревнованиям и кто переживает за нас», — сказал Чагин в интервью, размещённом на официальном канале «КАМАЗ-мастер» в YouTube.

Соответствующий ролик можно увидеть на канале «КАМАЗ-мастер» в YouTube. Там же можно увидеть и празднование командой победы на «Дакаре».