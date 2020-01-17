Чагин: российские КамАЗы — самые быстрые грузовики в мире
Авто / Дакар 2020 0
Руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин поделился впечатлениями от победы Андрея Каргинова в многодневном ралли-марафоне «Дакар» и поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Очень рад, что победил экипаж Андрея Каргинова. Он теперь двукратный чемпион „Дакара“. Очень здорово, что мы в очередной раз доказали: российские КамАЗы — самые быстрые в мире грузовики на бездорожье. Мы очень счастливы. Спасибо большое всем, кто помогает готовиться команде к соревнованиям и кто переживает за нас», — сказал Чагин в интервью, размещённом на официальном канале «КАМАЗ-мастер» в YouTube.
Соответствующий ролик можно увидеть на канале «КАМАЗ-мастер» в YouTube. Там же можно увидеть и празднование командой победы на «Дакаре».
Читайте также
- 17 января 2020
-
22:56
-
21:27
-
20:50
-
19:53
-
19:43
-
19:38
-
18:45
-
18:37
-
18:23
-
17:51
-
17:39
-
17:29
-
16:22
-
16:15
-
16:08
-
15:37
-
15:30
-
14:06
-
13:40
-
13:26
-
13:05
-
12:58
-
12:56
-
12:13
-
11:55
-
11:41
-
10:52
-
09:34
-
09:04
-
09:00
-
01:27
-
00:58
-
00:54
-
00:44
- 16 января 2020
-
23:58
Партнерский контент