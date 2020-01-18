Триумф Каргинова и красоты пустынь Саудовской Аравии. Лучшие фото «Дакара»-2020

17 января в Саудовской Аравии завершился очередной ралли-марафон «Дакар». Российский гонщик Андрей Каргинов, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», которая на ралли-рейде «Дакар» выступает в зачёте грузовиков, показал лучшее время на 12-м, последнем этапе и одержал победу в общем зачёте. Его итоговый отрыв от товарища по команде, Антона Шибалова, занявшего второе место по итогам соревнований, составил 42 минуты 26 секунд. Третьим по итогам ралли-рейда стал белорус Сергей Вязович из «МАЗа». Четвёртое место занял ещё один экипаж «КАМАЗ-мастера», который пилотировал Дмитрий Сотников.
В многодневной гонке стартовало 342 участника — 144 мотоциклиста, 58 пилотов на внедорожниках, 29 грузовиков, 31 мотовездеход и 12 квадроциклов.
Дойти до финиша смогли 226 гонщиков. Таким образом, в 2020 году на «Дакаре» было зафиксировано 116 сходов.
Лучшие кадры с ралли — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Саудовской Аравии.
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