Леклер получил медаль за заслуги перед княжеством Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер получил награду от председателя парламента Монте-Карло Стефана Валери. Монегаск был награждён почётной медалью парламента, вручаемой за заслуги перед княжеством Монако, сообщает Reddit.

Валери отметил, что гордится достижениями спортсмена, который представляет княжество, чьё население составляет менее 10 тысяч человек.

Для Шарля Леклера минувший сезон был вторым в Формуле-1 и первым в составе «Феррари». По итогам 2019 года он занял четвёртое место в общем зачёте, опередив напарника по команде, четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. При этом Шарль завоевал семь поулов, добился двух побед в гонках и десять раз поднимался на подиум. В 2019 году он принёс итальянской команде 264 очка.