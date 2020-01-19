Инженер «Зандворта»: эта трасса будет для очень смелых пилотов

Инженер Ярно Зафелли, один из главных инженеров, работающих над изменениями трассы «Зандворт», рассказал, что трек будет рассчитан на очень смелых пилотов.

«Согласно нашим данным с симулятора, пилоты будут проходить второй поворот на максимальной скорости. Будет очень интересно наблюдать, как будут развиваться события после. Эта трасса для очень смелых пилотов. Раньше вы всегда слышали, что на „Зандворте“ невозможно обгонять, и мы были призваны изменить это. Мы взялись за рискованный проект. Изменили несколько исторических мест трассы и сделали то, чего Формула-1 не видела уже десятилетия», — приводит слова инженера Planet F1.

Гран-при Нидерландов вернётся в календарь после долгого перерыва и пройдёт с 1 по 3 мая.