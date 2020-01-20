У нидерландского гонщика, попавшего в аварию на «Дакаре», не полностью функционирует мозг

Медики больницы Эр-Рияда продолжают бороться за жизнь нидерландского мотогонщика Эдвина Стравера, который попал в серьёзную аварию на ралли «Дакар» 16 января. Его состояние по-прежнему крайне тяжёлое.

«Пока нет обнадёживающих новостей о голландском мотогонщике Эдвине Стравере. Он всё ещё находится в больнице Эр-Рияда в критическом состоянии. Функция мозга до сих пор не восстановлена на 100%, диагностировано несколько сломанных шейных позвонков. В Эр-Рияд прилетели родители, подруга Аня, сестра и некоторые друзья Эдвина», — сообщает телеграм-канал Cross Country Rally.

16 января Стравер не справился с управлением во время преодоления 11-го спецучастка, в результате чего упал. Он был эвакуирован при помощи вертолёта в больницу, где у него диагностировали перелом шейного позвонка. Кроме того, у Стравера на десять минут остановилось сердце. Медики спасли ему жизнь в результате реанимационных мероприятий.