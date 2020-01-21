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Победитель «Дакара»-2020 Андрей Каргинов и Антон Шибалов в гостях у «Чемпионата». Фото

Победитель «Дакара»-2020 Андрей Каргинов и Антон Шибалов в гостях у «Чемпионата». Фото
Авто / Дакар 2020 0

Сегодня, 21 января, в Москве очередными гостями редакции «Чемпионата» стали пилоты команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов, Антон Шибалов и её руководитель Владимир Чагин.

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем ралли-марафона «Дакар»-2020. Антон Шибалов завершил выступление на втором месте в общем зачёте.

Лучшие кадры из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Алёны Сахаровой.

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