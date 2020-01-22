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Проигравший «КАМАЗ-мастеру» Вязович заявил, что «МАЗ» тактически переиграл соперников

Проигравший «КАМАЗ-мастеру» Вязович заявил, что «МАЗ» тактически переиграл соперников
Авто / Дакар 2020 0

Бронзовый призёр ралли-марафона «Дакар»-2020, гонщик команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович прокомментировал борьбу с представителями команды «КАМАЗ-мастер» в гонке. По мнению белоруса, мазовцы одержали тактическую победу, хотя Вязович проиграл двум российским экипажам.

«Тактически мы переиграли своих соперников, нам удалось расколоть экипажи, и мы боролись уже не против четырёх, а против двух соперников. Когда ты на спецучастке бессилен, эмоции переполняют. Да, мы жаловались на мощность двигателя, но с нашим агрегатом всё было в порядке. По сути, только в одной машине ощущался недостаток мощности. Мы осознанно сделали выбор в пользу большей надёжности. Если раньше достаточно было не сломать и быть лидером, то сейчас необходимо ещё и быстро ехать», — приводит слова Вязовича Tut.by.

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