В Формуле-Е продолжат использовать камеры, показывающие трассу глазами гонщика

Международная автомобильная федерация объявила, что продолжит работать с системой «Глаз пилота» — небольшой камерой, которая установлена под визором шлема гонщика. Система была внедрена в чемпионате Формулы-Е. Устройство располагается на уровне глаз гонщика, из-за чего и получило такое название.
«Думаю, это отличная идея. «Глаз пилота» показывает фанатам именно то, что я вижу в гонке в режиме реального времени. Это даёт зрителям понимание сложности трасс в центре мегаполиса, на которых мы выступаем в Формуле-Е, и показывает то, как гонщики контролируют ход гонки. Мне нравится эта технология, она приближает фанатов ещё ближе к действию на трассе. «Глаз пилота» — отличный способ показать фанатам твою работу, что мы делаем за рулём», — приводит слова Фелипе Массы официальный сайт ФИА.
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