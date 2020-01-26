Расселл не хочет набирать очки из-за везения

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл признался, что не намерен надеяться на удачу в попытках завоевать очки. Британец считает, что прежде всего ему следует рассчитывать на гоночный темп.

«Очевидно, в Формуле-1 важно набирать очки. Но я думаю, гораздо важнее получить сильную машину, болид, который мог бы конкурировать на каждом этапе. Я бы предпочёл именно это, чем набирать очки от случая к случаю.

Конечно, я бы мог рассчитывать на набор очков там и тут, но тогда бы это было в большей степени везением, а мы не хотим этого. Нам необходим чистый гоночный темп", — приводит слова Расселла GPblog.

Напомним, минувший сезон стал для Джорджа Расселла дебютным в Формуле-1. За 21 этап ему так и не удалось набрать ни одного очка.