Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Нёвиль вышел в лидеры Ралли Монте-Карло после 14 СУ, Ожье — третий

Нёвиль вышел в лидеры Ралли Монте-Карло после 14 СУ, Ожье — третий
Авто / Ралли 0

Бельгийский пилот Тьерри Нёвиль вышел в лидеры Ралли Монте-Карло после преодоления 14 спецучастков. Второе место у Эльфина Эванса, тройку лучших замыкает Себастьен Ожье. Пятое место занимает Себастьен Лёб.

WRC. Ралли Монте-Карло. Положение после 14 СУ

1. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 2:49.53,5
2. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) — +4,0
3. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) — +11,2
4. Эсапекка Лаппи (M-Sport Ford WRT) — +2.56,5
5. Себастьен Лёб (Hyundai Shell Mobis WRT) — +3.13,2
6. Калле Рованперя (Toyota Gazoo Racing WRT) — +3.55,9
7. Такамото Кацуто (Toyota Gazoo Racing WRT) — +10.59,0
8. Эрик Камилли (Eric Camilli) — +12.30,9
9. Теэму Сунинен (M-Sport Ford WRT) — +13.13,0
10. Мадс Остберг (PH Sport) — +13.15,1.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020