Нёвиль вышел в лидеры Ралли Монте-Карло после 14 СУ, Ожье — третий
Бельгийский пилот Тьерри Нёвиль вышел в лидеры Ралли Монте-Карло после преодоления 14 спецучастков. Второе место у Эльфина Эванса, тройку лучших замыкает Себастьен Ожье. Пятое место занимает Себастьен Лёб.
WRC. Ралли Монте-Карло. Положение после 14 СУ
1. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 2:49.53,5
2. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) — +4,0
3. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) — +11,2
4. Эсапекка Лаппи (M-Sport Ford WRT) — +2.56,5
5. Себастьен Лёб (Hyundai Shell Mobis WRT) — +3.13,2
6. Калле Рованперя (Toyota Gazoo Racing WRT) — +3.55,9
7. Такамото Кацуто (Toyota Gazoo Racing WRT) — +10.59,0
8. Эрик Камилли (Eric Camilli) — +12.30,9
9. Теэму Сунинен (M-Sport Ford WRT) — +13.13,0
10. Мадс Остберг (PH Sport) — +13.15,1.
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