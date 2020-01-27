Булье назначен генеральным директором Гран-при Франции

Бывший руководитель команд Формулы-1 Эрик Булье был назначен на должность генерального директора Гран-при Франции. Начиная с прошлого сезона Булье являлся советником и послом этапа «Королевский гонок» во Франции.
«Я рад и горд тем фактом, что теперь становлюсь более значимой фигурой в проекте Гран-при Франции. Я с нетерпением жду продолжения сотрудничества, чтобы добавить свой вклад в успешное продвижение этого мероприятия, которое проходит на французской земле. Хотел бы поблагодарить Кристиана Эстрози и организаторов Гран-при Франции за то, что они поверили в меня», — приводит слова Эрика Булье пресс-служба организаторов Гран-при.
Ранее сообщалось, что на трассе в Поль-Рикаре будет изменён первый сектор, чтобы увеличить количество обгонов в гонках.
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