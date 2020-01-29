Сергей Афанасьев выступит в «12 часах Батерста»

Российский гонщик Сергей Афанасьев выступит в марафонской гонке «12 часов Батерста», которая пройдёт в ближайший уик-энд в Австралии. Пилот будет заявлен в зачёт Silver Cup в составе команды Black Falcon и поедет на купе Mercedes-AMG GT3.
Напарниками россиянина по экипажу станут немецкий гонщик Патрик Ассенхаймер и итальянский пилот Микеле Беретта. Выступать трио будет на автомобиле под стартовым номером 46. Экипаж станет одним из трёх, заявленных к участию на спорткарах программы GT3 Customer Racing для клиентских команд Mercedes-Benz.
Гонка стартует 2 февраля в Австралии на трассе «Маунт Панорама» в Новом Южном Уэльсе. Марафон также станет дебютом для нового спорткара Mercedes-AMG GT4, на одном из которых поедет Харрисон Ньюи — сын известного конструктора Формулы-1 Эдриана Ньюи.
Mercedes-AMG GT3 Black Falcon Liqui-Moly Bathurst 12 Hour-2020
Фото: Mercedes-Benz
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