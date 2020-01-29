Autocar: если Стролл станет участником сделки по «Мерседесу», то продаст «РП» Мазепину

Возможное решение концерна «Даймлер» об отказе от заводской команды «Мерседеса» в Формуле-1 может привести к целому ряду последствий, сообщает Autocar. По данным издания, в случае решения «Даймлера» не сохранять заводскую команду контроль над ней могут получить нынешний руководитель и миноритарный акционер Тото Вольф и бизнесмен Лоуренс Стролл — владелец другой команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» и вероятный новый акционер «Астон Мартин». В таком случае команда будет выступать в 2021 году уже как заводской коллектив «Астон Мартин», используя двигатели «Мерседеса», который сохранит за собой небольшую долю акций. Не исключено, что инвестором «Астон Мартин» (и как производителя дорожных машин, и как команды Формулы-1) может стать китайский автопроизводитель Geely.
Что касается «Рейсинг Пойнт», то Лоуренс Стролл не будет владеть сразу двумя командами Формулы-1. Покупателем коллектива из Сильверстоуна может стать российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, который в 2018 году хотел приобрести «Форс Индия», но проиграл борьбу как раз Строллу. В настоящий момент за «Рейсинг Пойнт» выступает сын Стролла Лэнс, а сын Мазепина Никита гоняется в Формуле-2.
Представители «Мерседеса», «Астон Мартин» и «Рейсинг Пойнт» отказались комментировать данную информацию.
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