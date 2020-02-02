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Жители Майами назвали проведение этапа Формулы-1 «экологическим расизмом»

Жители Майами назвали проведение этапа Формулы-1 «экологическим расизмом»
Авто / Формула-1 0

Жители Майами продолжают протестовать против проведения гонки Формулы-1 в этом городе. Ожидается, что этап в Майами может быть включён в календарь Формулы-1 уже в 2021 году. Это будет не первый Гран-при в США. Напомним, сейчас США представлена в Ф-1 гонкой в Остине (штат Техас).

«Когда живёшь в таком обществе, всё решается деньгами. Да, может быть, проведение гонки даёт некоторые преимущества, но они не важнее здоровья наших детей», — приводит слова жителя района Кевина Уильямса Yahoo.

Карен-Хантер Джексон, 61-летняя жительница Майами-Гарденс, заявила, что она обеспокоена загрязнением воздуха и назвала идею проведения гонки Формулы-1 в Майами экологическим расизмом.

«Это оскорбление, обменять наше здоровье на ваши новые рабочие места», — подчеркнула Джексон.

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