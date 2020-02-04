Тест-пилот «Рено» объявил об уходе из команды
Тест-пилот «Рено», британский пилот Джек Эйткен покинул команду. Гонщик не объяснил причины своего ухода из французской команды.
«Я хотел бы поблагодарить «Рено» и их академию за помощь мне в том, чтобы я мог достичь своей нынешней позиции. Теперь я хочу сделать следующий шаг в моей карьере, который сделает меня ближе к моей цели на вершине автоспорта. Я хочу пожелать «Рено» успехов в будущем. Я пока не могу объявить о планах на предстоящий сезон, но это должно случиться скоро», — написал Джек Эйткен в своём «твиттере».
Эйткен провёл прошлый сезон в Формуле-2, одержав три победы в сезоне и семь раз поднявшись на подиум. Сезон 24-летний британский гонщик завершил на пятой позиции в чемпионате.
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