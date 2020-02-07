В. Грязин — о прологе на «Игоре»: на некоторых торможениях машина почти не останавливалась

Российский гонщик Василий Грязин поделился впечатлениями от пролога первого этапа Кубка мира по бахам «Россия — Северный Лес». Лучшее время на прологе показал Владимир Васильев, у Грязина четвёртый результат в общем зачёте и первый — в категории T3.
«Пролог был похож на такой городской закрученный спецучасток в классическом ралли. Медленные повороты вокруг каких-то насыпных куч — ну, прикольно. Как я понял, спецучасток был вокруг трассы „Игора“. Были и быстрые части, и достаточно закрученные, так что интересно. На протяжении трассы был разный коэффициент сцепления, разный „зацеп“. На некоторых торможениях были рассыпаны камни, из-за которых автомобиль практически не останавливался, а где-то было грунтовое покрытие, на котором шипы максимально работали. Так что нужно было оценивать покрытие», — приводит слова Грязина телеграм-канал Cross-Country Rally.
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