Источник: новая машина «Феррари» получит название SF 1000

11 февраля в одном из театров Реджо-Эмилии пройдёт презентация нового болида «Феррари». В Маранелло до сих пор не раскрывают имя новой машины. По сведениям источников итальянского журналиста Джанлуки Д'Алессандро, болид получит название SF 1000, об этом он рассказал на своей странице в «Твиттере».

Такой индекс будет связан с тем, что именно в сезоне-2020 «Феррари» проведёт свой тысячный Гран-при в Формуле-1. Последний этап минувшего сезона стал 991-м в истории «Скудерии». Таким образом, юбилейный Гран-при состоится или во Франции или в Канаде, точное место будет известно лишь после того, когда станет ясно, будут ли в Формуле-1 переносить этап Гран-при Китая из-за вспышки коронавируса.

Напомним, в минувшем сезоне болид «Феррари» назывался SF 90, что было связано с 90-летием основания бренда.