Источник: новая машина «Феррари» получит название SF 1000

11 февраля в одном из театров Реджо-Эмилии пройдёт презентация нового болида «Феррари». В Маранелло до сих пор не раскрывают имя новой машины. По сведениям источников итальянского журналиста Джанлуки Д'Алессандро, болид получит название SF 1000, об этом он рассказал на своей странице в «Твиттере».
Такой индекс будет связан с тем, что именно в сезоне-2020 «Феррари» проведёт свой тысячный Гран-при в Формуле-1. Последний этап минувшего сезона стал 991-м в истории «Скудерии». Таким образом, юбилейный Гран-при состоится или во Франции или в Канаде, точное место будет известно лишь после того, когда станет ясно, будут ли в Формуле-1 переносить этап Гран-при Китая из-за вспышки коронавируса.
Напомним, в минувшем сезоне болид «Феррари» назывался SF 90, что было связано с 90-летием основания бренда.
- 8 февраля 2020
-
22:26
-
21:59
-
20:20
-
18:26
-
17:08
-
17:04
-
16:35
-
15:33
-
15:08
-
15:01
-
13:48
-
10:57
-
01:10
-
00:18
- 7 февраля 2020
-
23:59
-
22:59
-
22:20
-
21:53
-
20:18
-
19:59
-
19:27
-
17:58
-
16:20
-
15:33
-
14:34
-
14:09
-
12:41
-
12:10
-
11:37
-
11:11
-
10:07
-
09:06
-
00:59
- 6 февраля 2020
-
23:42
-
22:58