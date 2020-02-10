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Спортивная драма «Ford против Ferrari» получила две награды на премии «Оскар»-2020

Спортивная драма «Ford против Ferrari» получила дв
Спортивная драма «Ford против Ferrari» получила две награды на премии «Оскар»-2020
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

9 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения одной из самых ожидаемых кинопремий мира — «Оскар».

Американо-французская спортивная драма «Ford против Ferrari» завоевала две награды. Картина удостоилась премии за лучший монтаж звука, а также за лучший монтаж.

Также фильм находился среди девяти номинантов на лучший фильм года. Однако эта награда досталась южнокорейскому фильму «Паразиты».

«Ford против Ferrari» — вольный пересказ событий 1960-х годов, когда компания «Форд» стремилась поднять пошатнувшиеся продажи автомобилей с помощью успешных выступлений в автогонках. В Формулу-1 «Форд», как и все американцы, не слишком стремился, так что выбор был очевиден: выступления в «24 часах Ле-Мана».

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