Спортивная драма «Ford против Ferrari» получила две награды на премии «Оскар»-2020

9 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения одной из самых ожидаемых кинопремий мира — «Оскар».

Американо-французская спортивная драма «Ford против Ferrari» завоевала две награды. Картина удостоилась премии за лучший монтаж звука, а также за лучший монтаж.

Также фильм находился среди девяти номинантов на лучший фильм года. Однако эта награда досталась южнокорейскому фильму «Паразиты».

«Ford против Ferrari» — вольный пересказ событий 1960-х годов, когда компания «Форд» стремилась поднять пошатнувшиеся продажи автомобилей с помощью успешных выступлений в автогонках. В Формулу-1 «Форд», как и все американцы, не слишком стремился, так что выбор был очевиден: выступления в «24 часах Ле-Мана».