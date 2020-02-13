В Формуле-1 в последний момент увеличили минимальный вес машин

В сезоне Формулы-1 2020 года минимально допустимый вес автомобиля составит не 745 кг, как изначально планировалось, а 746 кг. Об этом сообщил журналист Тобиас Грюнер.

«Я тут узнал, что в январе в регламент в последнюю минуту внесли изменение, касающееся минимального веса машин. Его увеличили с 745 до 746 кг. В прошлом сезоне минимальный вес составлял 743 кг», — написал журналист в своём «твиттере».

Вскоре выяснилось, что увеличение минимально допустимого веса ещё на 1 кг обусловлено появлением второго датчика топлива.

«Получил официальный ответ. Команды попросили увеличить вес на 1 кг, поскольку машины оборудованы вторым датчиком топлива с этого сезона — они обязательны к использованию. Хотя не знаю, сколько он весит», — добавил он.

Команды единогласно поддержали изменение в регламенте, иначе его не удалось бы утвердить.