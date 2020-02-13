Ещё одна команда отказала Алонсо в участии в «500 милях Индианаполиса»

Двукратный чемпион Формулы-1 и двукратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Фернандо Алонсо может остаться без места в гонке «500 миль Индианаполиса», сообщает GrandPX.
Сообщается, что Алонсо получил отказ от команды Эда Карпентера.
«Мы не готовы выставлять больше трёх машин. В нашей команде два болида. Если бы мы решили увеличить размер команды вдвое в мае, это имело бы негативные последствия», — сказал Карпентер.
Напомним, ранее стало известно, что «Хонда» в последний момент наложила вето на участие Алонсо в легендарной гонке в составе Andretti Autosport, использующей моторы японского производителя. Предполагается, что приказ поступил из токийской штаб-квартиры «Хонды».
Алонсо неоднократно критиковал «Хонду» во времена выступлений за «Макларен» в Формуле-1. Так, на Гран-при Японии 2015 года испанец во время переговоров по радио сравнил силовую установку «Хонды» с двигателями машин GP2.
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