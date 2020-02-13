Браун признал, что найти новую дату для Гран-при Китая будет сложно

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал ситуацию с отменой Гран-при Китая. По словам функционера, найти в календаре чемпионата новую дату для проведения этапа будет крайне сложно.

«Мы ведём переговоры с ФИА и промоутерами и собираемся на неделе провести встречи. Будем пробовать найти решение. Посмотрим, сможем ли мы включить Гран-при Китая в календарь, но это будет сложно.

Поставить этап в календарь и провести несколько гонок подряд командам будет сложно. Но я не думаю, что кто-то хочет отмены Гран-при Китая. Попробуем сделать всё, что в наших силах, но я не берусь давать гарантии», — приводит слова функционера Nextgen-Auto.

Напомним, этап Формулы-1 в Китае перенесён из-за коронавируса.