«Мерседес» по ошибке отправил Окону расписание работы на тестах в Барселоне
Команда «Мерседес» по ошибке отправила бывшему резервисту и члену молодёжной программы, а ныне пилоту «Рено» Эстебану Окону расписание работы на тестах в Барселоне.
Француз выложил соответствующий скриншот на своей странице в «Инстаграме» и в шутку извинился, добавив, что в этот раз не сможет посетить мероприятие.
В «Мерседесе» также с юмором отреагировали на свою ошибку и выложили скрин на своей странице в «Твиттере». Под твитом Окон оставил следующий комментарий:
«Ребята, я знаю, что вы по мне скучаете».
Соответствующий твит можно увидеть на странице «Мерседеса» в социальной сети «Твиттер».
Напомним, сезон-2020 станет для Окона первым после годичной паузы в выступлениях. В «Рено» он заменил Нико Хюлькенберга.
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