Эггинтон считает, что «Альфа Таури» поможет опыт Квята и Гасли

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2020 Формулы-1.
«AT01, наш первый болид «Альфа Таури», лучше всего можно описать как развитие того, что мы делали для болида STR14, используемого нами в 2019 году. Акцент был сделан на прогрессе во всех основных приоритетных деталях с точки зрения компоновки силовой установки, подвески и других систем, чтобы поднять болид на новый уровень и дать отделу аэродинамики большой простор действий. В прошлом году мы доказали себе, что способны улучшать болид на протяжении всего сезона. К этой машине мы применим такой же подход.
Пока рано делать прогнозы на предстоящий сезон. Но, если посмотреть на наших гонщиков, мы в хорошей форме с нашим опытным составом пилотов с точки зрения проведённых этапов. Это отлично, потому что знания обоих парней помогут нам получить гораздо меньше переменных», — приводит слова Эггинтона пресс-служба команды.
- 15 февраля 2020
-
00:33
- 14 февраля 2020
-
23:53
-
23:53
-
23:41
-
23:36
-
23:28
-
23:12
-
23:00
-
22:47
-
21:07
-
19:49
-
18:51
-
17:48
-
16:41
-
15:00
-
14:51
-
14:37
-
14:33
-
14:18
-
14:06
-
14:06
-
13:59
-
13:51
-
13:51
-
13:30
-
13:19
-
13:09
-
12:18
-
11:32
-
10:18
-
09:03
- 13 февраля 2020
-
23:51
-
23:40
-
21:58
-
20:35