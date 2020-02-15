Эггинтон считает, что «Альфа Таури» поможет опыт Квята и Гасли

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2020 Формулы-1.



«AT01, наш первый болид «Альфа Таури», лучше всего можно описать как развитие того, что мы делали для болида STR14, используемого нами в 2019 году. Акцент был сделан на прогрессе во всех основных приоритетных деталях с точки зрения компоновки силовой установки, подвески и других систем, чтобы поднять болид на новый уровень и дать отделу аэродинамики большой простор действий. В прошлом году мы доказали себе, что способны улучшать болид на протяжении всего сезона. К этой машине мы применим такой же подход.



Пока рано делать прогнозы на предстоящий сезон. Но, если посмотреть на наших гонщиков, мы в хорошей форме с нашим опытным составом пилотов с точки зрения проведённых этапов. Это отлично, потому что знания обоих парней помогут нам получить гораздо меньше переменных», — приводит слова Эггинтона пресс-служба команды.