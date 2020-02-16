Тото Вольф — о регламенте сезона-2021: многие вопросы всё ещё требуют согласования

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как протекает процесс разработки нового регламента Формулы-1 для сезона-2021.

«Это продолжающийся процесс, включающий в себя работу с большим набором соглашений. С соглашениями между Международной автомобильной федерацией, обладателями коммерческих прав и всеми командами.



Требуется время, есть множество деталей. Я не хотел бы заявлять о какой-то конкретной дате, потому что есть многие вопросы, требующие согласования.



Процесс идёт. Прийти к соглашению придётся до сезона-2021, потому что иначе сложится неудобная ситуация.

Инновации всегда были основой Формулы-1. Я не думаю, что мы должны их ограничивать. Если у кого-то рождается хорошая идея, мы не вправе её запрещать», – цитирует Тото Вольфа Crash.