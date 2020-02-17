Спонсор «Рейсинг Пойнт» пообещал за каждое заработанное очко строить колодцы в Гамбии

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр рассказал, как прошло зимнее межсезонье для его коллектива, а также о целях команды на предстоящий сезон. Зафнауэр пообещал сделать всё возможное, чтобы заработать максимум очков в предстоящем сезоне.
«Хотим быть ближе к лидирующей тройке, чем когда-либо в прошлом. Минувший сезон сложился довольно нелегко. Мы оказались седьмыми в Кубке конструкторов. Но в этом сезоне хотим сделать шаг вперёд, чтобы оказаться там, где мы обычно располагаемся.
В «Макларене» отлично поработали в прошлом году. Команда «Рено» расположилась сразу за ними, они выглядят очень мощно, учитывая их 650 с лишним сотрудников. Даже в «Торо Россо», в связи с прогрессом двигателей «Хонда», серьёзно преуспели в ходе прошлого сезона. Уверен, с той работой, которую мы проделали над новым болидом в течение зимы и которую проделал «Мерседес», наш партнёр по силовым установкам, а также учитывая тяжёлую работу, которую проделали наши пилоты, чтобы поддержать форму, проводившие занятия на нашем симуляторе, в сезоне-2020 у нас будет хороший шанс достичь поставленных целей. Сделаем также всё возможное для строительства колодцев в Гамбии", — приводит слова Отмара Зафнауэра Racefans.
Титульный спонсор «Рейсинг Пойнт» — компания BWT — ранее объявила, что пожертвует средства на один колодец в Гамбии за каждое очко, которое команда наберёт в новом сезоне.
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