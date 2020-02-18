Перес: надеюсь, что это будет лучший сезон в Формуле-1 в моей карьере

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.
«Нас ждёт очень серьёзная конкуренция. Но я уверен, что мы потянем эту борьбу. Думаю, что у нас была сильная вторая половина сезона, так что я не вижу причин, по которым мы не можем начать нынешний сезон с сильного выступления в Мельбурне.
Я надеюсь, что это будет лучший сезон в Формуле-1 в моей карьере с точки зрения результатов. Именно в этом наша цель на предстоящий сезон. Я знаю эту команду, знаю, на что она была способна в прошлом с точки зрения нехватки ресурсов. В следующем году мы станем заводским коллективом. В прошлом году мы уже показали, что способны сделать шаг вперёд после очень трудного года. Думаю, что мы продолжим в том же духе и в этом сезоне. Сейчас мы очень уверены в себе и, надеюсь, что после тестов эта уверенность останется с нами», — приводит слова Серхио Переса RaceFans.
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