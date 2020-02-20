Онлайн-трансляция второго дня предсезонных тестов Формулы-1

20 февраля в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует второй день первой сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.



Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне



Состав участников второго дня тестов:

Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — после обеда

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — до обеда

Шарль Леклер (Ferrari) — до обеда

Себастьян Феттель (Ferrari) — после обеда

Алексадер Албон (Red Bull)

Ландо Норрис (McLaren)

Даниэль Риккардо (Renault) — до обеда

Эстебан Окон (Renault Sport F1) — после обеда

Пьер Гасли (Scuderia Alpha Tauri)

Серхио Перес (Racing Point)

Кими Райкконен (Alfa Romeo) — до обеда

Ромен Грожан (Haas)

Джордж Расселл (Williams).