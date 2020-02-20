Онлайн-трансляция второго дня предсезонных тестов Формулы-1

20 февраля в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует второй день первой сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.
Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне
Состав участников второго дня тестов:
Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — после обеда
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — до обеда
Шарль Леклер (Ferrari) — до обеда
Себастьян Феттель (Ferrari) — после обеда
Алексадер Албон (Red Bull)
Ландо Норрис (McLaren)
Даниэль Риккардо (Renault) — до обеда
Эстебан Окон (Renault Sport F1) — после обеда
Пьер Гасли (Scuderia Alpha Tauri)
Серхио Перес (Racing Point)
Кими Райкконен (Alfa Romeo) — до обеда
Ромен Грожан (Haas)
Джордж Расселл (Williams).
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