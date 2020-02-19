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«Феррари» оповестила Феттеля о готовности обсудить условия нового контракта

«Феррари» оповестила Феттеля о готовности обсудить условия нового контракта
Авто / Формула-1 0

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» готова к переговорам с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем насчёт нового контракта. Об этом рассказал известный итальянский журналист Лео Туррини.

«Это только первый ход в аккуратной шахматной игре, а там время покажет. Но „Феррари“ проинформировала Себа, что они готовы обсудить условия возможного продления контракта. Очень много будет зависеть от SF1000 в начале сезона, а также про развитие отношений между Себастьяном и Шарлем. Учитывая, что Хэмилтон настроен остаться там, где он сейчас, у „Феррари“ есть ряд возможностей, но в настоящий момент ни одна из этих опций не вызывает у „Скудерии“ огромного энтузиазма. Переговоры с Феттелем сейчас являются самым логичным решением», — написал Туррини в своём блоге на портале Quotidiano.

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