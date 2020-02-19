Хьюз: «Ред Булл» и «Мерседес» выглядят на тестах сильнее всех

Известный эксперт Марк Хьюз поделился мыслями о первом тестовом дне в Барселоне.
«Ред Булл» и «Мерседес» выглядят здесь сильнее всех. Следы от колёс этих машин расположены ближе всего к внешнему краю трассы. Джордж Расселл на «Уильямсе» был вынужден буквально ввинчиваться в третий поворот с самого острого угла. Пусть этой машине и не хватает сцепления с дорогой, «Уильямс» хорошо выходит из второго поворота и выглядит сбалансированной.
«Ред Булл» очень агрессивно меняет направление движения в связке поворотов, и их болид, как и «Мерседес», позволяет пилоту переключать передачу вверх перед третьим поворотом. Остальные делают это после поворота. «Феррари» тоже довольно быстра, но им не хватает сцепления с трассой.
«Рено», «Хаас» и «Рейсинг Пойнт» достаточно просты в управлении, но им не хватает агрессии лидеров. Сюрпризы от «Рено» и «Макларена» — звук. Двигатели «Рено» звучат очень мягко», — приводит слова Хьюза The Race.
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