Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хьюз: «Ред Булл» и «Мерседес» выглядят на тестах сильнее всех

Хьюз: «Ред Булл» и «Мерседес» выглядят на тестах сильнее всех
Авто / Формула-1 0

Известный эксперт Марк Хьюз поделился мыслями о первом тестовом дне в Барселоне.

«Ред Булл» и «Мерседес» выглядят здесь сильнее всех. Следы от колёс этих машин расположены ближе всего к внешнему краю трассы. Джордж Расселл на «Уильямсе» был вынужден буквально ввинчиваться в третий поворот с самого острого угла. Пусть этой машине и не хватает сцепления с дорогой, «Уильямс» хорошо выходит из второго поворота и выглядит сбалансированной.

«Ред Булл» очень агрессивно меняет направление движения в связке поворотов, и их болид, как и «Мерседес», позволяет пилоту переключать передачу вверх перед третьим поворотом. Остальные делают это после поворота. «Феррари» тоже довольно быстра, но им не хватает сцепления с трассой.

«Рено», «Хаас» и «Рейсинг Пойнт» достаточно просты в управлении, но им не хватает агрессии лидеров. Сюрпризы от «Рено» и «Макларена» — звук. Двигатели «Рено» звучат очень мягко», — приводит слова Хьюза The Race.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020