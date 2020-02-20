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«Макларен» из-за коронавируса закрыл доступ всем, кто был в Китае в последние две недели

«Макларен» из-за коронавируса закрыл доступ всем, кто был в Китае в последние две недели
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Макларен» приняла особые меры в связи с эпидемией коронавируса, сообщает Daily Mail. Команда закрыла доступ в свой моторхоум всем, кто был в Китае за последние две недели.

Так, например, руководство «Макларена» заблокировало доступ в моторхоум для журналиста Фрэнки Мао, который во вторник вернулся из Шанхая.

Кроме того, команда запретила своим работникам все поездки в Китай и из Китая, а также поездки в Гонконг, Японию, Малайзию, Корею, Сингапур, Тайвань, Таиланд и Макао.

«В качестве меры предосторожности любому, кто приехал из Китая, запрещается посещать здания, принадлежащие «Макларену», на протяжении 14 дней. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — заявил представитель команды.

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