Грожан признал, что может уйти из Формулы-1 после сезона-2020

Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан не исключил, что сезон-2020 станет для него последним в Формуле-1. Вместе с тем Грожан всё ещё надеется, что когда-нибудь сможет одержать победу в Ф-1.
«Мне повезло десять раз подняться на подиум, но я считаю, что мог выиграть два Гран-при, если бы вещи сложились по-другому. Может так получиться, что я никогда не выиграю Гран-при, но я сделаю всё возможное, чтобы получить такую возможность в будущем. Не секрет, что в конце сезона истекают контракты многих гонщиков и что некоторые могут завершить свои карьеры. Если после середины сезона я пойму, что больше не имею интереса, что не хочу ездить по миру и хочу проводить больше времени с семьёй, то я могу закончить с Формулой-1. Или, возможно, решит уйти кто-то другой, а я получу шанс», — приводит слова Грожана GrandPX.
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