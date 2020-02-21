Уильямс: в сезоне-2020 собираемся бороться за попадание в Q2 в квалификациях

Заместитель руководителя команды Формулы-1 «Уильямс» Клэр Уильямс рассказала, что коллектив, по её мнению, находится на пути к выздоровлению. Последние два сезона «Уильямс» закончил на последнем месте в Кубке конструкторов.
«На моём лице улыбка, и она не сходит со среды. После прошлогодних драм было здорово, что наш болид отправился на трассу первым (на тестах. — Прим. «Чемпионата»). Огромное количество усилий было потрачено на достижение того прогресса, какой у нас есть сейчас.
Последние положительные сдвиги в развитии машины вернули немного достоинства и гордости команде. Мы находимся на пути к выздоровлению. Я рада, что все изменения, которые мы сделали, были приняты всеми в команде. Мы здесь потому, что любим гонки. Мы собираемся бороться за попадание в Q2 в квалификациях и позиции в гонках, которые вернут нам гордость. Но это всё ещё далеко от того, где мы хотим видеть «Уильямс», — приводит слова Клэр FormulaSpy.
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