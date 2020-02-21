Боттас — лучший в третий день тестов Формулы-1 в Барселоне, Квят — пятый

На автодроме «Каталунья» в Барселоне завершился третий день первой серии официальных предсезонных тестов Формулы-1. По его итогам лучшее время удалось показать пилоту «Мерседеса» Валттери Боттасу. Второе место досталось его напарнику Льюису Хэмилтону. Тройку сильнейших замкнул Эстебан Окон на «Рено».



Даниил Квят, выступавший в дневной сессии, по итогам дня занял пятое место. Его напарник Пьер Гасли показал девятый результат.

Формула-1. Барселона. Результаты третьего дня тестов



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.15, 732 (65 кругов С5)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,784 (73 С5)

3. Эстебан Окон («Рено») — +1,370 (76 С4)

4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,606 (112 С4)

5. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,695 (62 С4)

6. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,737 (152 С4)

7. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,842 (93 С4)

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,904 (86 С2)

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +2,051 (59 С4)

10. Александер Албон («Ред Булл») — +2,422 (83 С2)

11. Карлос Сайнс («Макларен») — +2,542 (76 С2)

12. Ромен Грожан («Хаас») — +2,648 (48 С3)

13. Себастьян Феттель («Феррари») — +2,652 (100 С3)

14. Ландо Норрис («Макларен») — +2,722 (49 С3)

15. Николас Латифи («Уильямс») — +3,272 (72 С3)

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +3,977 (4 С2).