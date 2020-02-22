«Феррари» теряет время на медленных поворотах

Стало известно, в чём именно заключается проблема «Феррари» на зимних тестах. По информации немецких СМИ, у нового болида итальянской команды прослеживается слабость — медленные повороты.



«Проблемы нового болида „Феррари“ пока точно не названы. Себастьян Феттель утверждает, что команде удалось избавиться от некоторых слабостей предшественницы, но остальные всё ещё присутствуют. Измерения GPS показывают, где именно проблема с „Феррари“. Как и в прошлом году, они теряют время на пятом повороте и на последнем секторе, то есть на медленных поворотах», — сообщает Auto Motor und Sport.



По итогам третьего дня тестов Себастьян Феттель проехал 100 кругов и остался на 13-й строчке в таблице. В первой половине дня на болиде Феттеля отказал двигатель.