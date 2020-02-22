Магнуссен попал в аварию из-за проблем с колёсным диском

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал итоги первой тестовой сессии в Барселоне.



«Первые два дня тестов прошли хорошо, не было никаких проблем, мы собрали много информации и многое сделали. В третий день возникли проблемы, такое случается. С утра возникли трудности, из-за которых нами было потеряно полчаса.



Утренняя сессия с Грожаном прошла хорошо, но днём колёсный диск получил урон из-за проблемы с колёсной втулкой, из-за чего у Кевина возник прокол. Машина получила повреждения, и нам не удалось вернуться к работе. Мы могли выехать в последние полчаса, но смысла в этом уже не было. Решили просто готовиться ко второй тестовой сессии, поскольку будем менять шасси. Неделя получилась неплохой, но третий день был неудачным», — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба команды.

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