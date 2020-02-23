Тост: у Квята фантастическая природная скорость

Глава «Альфа Таури» Франц Тост поделился мыслями о составе команды. Функционер отметил, что дуэт Даниила Квята и Пьера Гасли — сильнейший за всю историю коллектива.

«Подчёркиваю, это наша лучшая пара пилотов в истории. Хорошо их знаем. Даниил обладает фантастической природной скоростью. Он выигрывал гонки и чемпионаты, просто вспомните его выступления в GP3.

Гасли тоже выигрывал гонки, чемпион GP2, а во второй половине минувшего сезона проводил фантастические этапы. Вспомните хотя бы его второе место на Гран-при Бразилии. Тогда ему удалось удержать позади Льюиса Хэмилтона", — приводит слова Тоста RaceFans.

Даниил Квят завершил минувший сезон на тринадцатом месте в общем зачёте, набрав 37 очков. Пьер Гасли стал седьмым, в его активе 95 баллов. При этом француз первую половину 2019 года провёл в «Ред Булл».