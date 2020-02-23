Тост: у Квята фантастическая природная скорость

Глава «Альфа Таури» Франц Тост поделился мыслями о составе команды. Функционер отметил, что дуэт Даниила Квята и Пьера Гасли — сильнейший за всю историю коллектива.
«Подчёркиваю, это наша лучшая пара пилотов в истории. Хорошо их знаем. Даниил обладает фантастической природной скоростью. Он выигрывал гонки и чемпионаты, просто вспомните его выступления в GP3.
Гасли тоже выигрывал гонки, чемпион GP2, а во второй половине минувшего сезона проводил фантастические этапы. Вспомните хотя бы его второе место на Гран-при Бразилии. Тогда ему удалось удержать позади Льюиса Хэмилтона", — приводит слова Тоста RaceFans.
Даниил Квят завершил минувший сезон на тринадцатом месте в общем зачёте, набрав 37 очков. Пьер Гасли стал седьмым, в его активе 95 баллов. При этом француз первую половину 2019 года провёл в «Ред Булл».
- 23 февраля 2020
-
12:56
-
11:58
-
11:01
-
10:16
-
09:54
-
01:12
- 22 февраля 2020
-
23:47
-
22:57
-
21:54
-
20:59
-
19:59
-
19:10
-
17:47
-
16:36
-
15:54
-
14:29
-
13:52
-
12:57
-
11:25
-
10:52
-
09:55
-
01:47
-
01:36
-
01:29
-
01:24
- 21 февраля 2020
-
22:19
-
21:15
-
21:07
-
20:05
-
19:53
-
18:51
-
17:43
-
16:38
-
16:13
-
15:52