Замена двигателя на машине Феттеля понадобилась из-за утечки масла

Третий день первой серии официальных предсезонных тестов был омрачён для «Феррари» проблемой с двигателем на машине Себастьяна Феттеля. В ходе заездов на болиде немца отказал мотор. Силовую установку отправили на базу в Маранелло.

По сведениям источников итальянской редакции Motorsport, проблема была обнаружена. Судя по всему, неисправности в работе двигателя были связаны с утечкой масла.

При этом отмечается, что ресурс мотора рассчитан на 5000 км, в то время как Себастьян за дни тестов успел намотать лишь 1368 км. Подчёркивается, что именно Феттелю удалось показать быстрейшую скорость третьего дня тестов — 329,1 км/ч. Вскоре после этого мотор на его машине отказал.

Указывается также, что клиенты «Феррари» в лице «Хааса» и «Альфа Ромео» не нуждаются в замене моторов.