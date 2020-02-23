Замена двигателя на машине Феттеля понадобилась из-за утечки масла

Третий день первой серии официальных предсезонных тестов был омрачён для «Феррари» проблемой с двигателем на машине Себастьяна Феттеля. В ходе заездов на болиде немца отказал мотор. Силовую установку отправили на базу в Маранелло.
По сведениям источников итальянской редакции Motorsport, проблема была обнаружена. Судя по всему, неисправности в работе двигателя были связаны с утечкой масла.
При этом отмечается, что ресурс мотора рассчитан на 5000 км, в то время как Себастьян за дни тестов успел намотать лишь 1368 км. Подчёркивается, что именно Феттелю удалось показать быстрейшую скорость третьего дня тестов — 329,1 км/ч. Вскоре после этого мотор на его машине отказал.
Указывается также, что клиенты «Феррари» в лице «Хааса» и «Альфа Ромео» не нуждаются в замене моторов.
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