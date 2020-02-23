«Альфа Таури» показала первые впечатления Гасли от обкатки нового болида

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» опубликовала видеоролик с первыми впечатлениями Пьера Гасли от обкатки нового болида. Шейкдаун прошёл 15 февраля на трассе на автодроме «Мизано».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» команды.

Предстоящий сезон будет первым для команды под новым названием. Ранее коллектив назывался «Торо Россо».



Напомним, по сравнению с минувшим годом состав команды не изменился. Боевыми пилотами остаются Пьер Гасли и Даниил Квят. В минувшем сезоне этот дуэт помог «Торо Россо» занять шестое место в Кубке конструкторов, при этом в личном зачёте Гасли занял 6-е место, а Квят стал 13-м.



Первые предсезонные тесты Формулы-1 прошли с 19 по 22 февраля в Барселоне, вторая сессия состоится там же с 26 по 29 февраля.