На гонке в Катаре под колёса Воробьёву бросился верблюд. Хозяин животного вызвал полицию

Российский экипаж Фёдора Воробьёва и Кирилла Шубина попал в неприятный инцидент на втором этапе ралли-рейда Qatar Cross-Country Rally 2020. Воробьёв и Шубин, занимавшие третье место после первого этапа и боровшиеся на трассе со своим прямым конкурентом Халидом Аль-Моханнади, столкнулись с перебегавшим дорогу верблюдом. Из-за аварии и последовавших разбирательств российский экипаж опустился на пятое место в генеральной классификации.



«На зоне дозаправки увидели Остина Джонса, который в нашем классе пришел на дозаправку первым. Мы всю первую часть спецучастка ехали вторыми. Соответственно, посмотрели на времена. Остин достаточно много нам привез — из-за нашей борьбы с Халидом Аль-Моханнади, потому что в пыли ехать постоянно достаточно тяжело. Мы поехали, добавив в темпе где-то 10%, и пробили колесо. По нашей вине потратили на замену 29 минут, потом чертыхаясь сели в машину. Начали ехать очень быстро, догнали два экипажа, которые нас объехали, пока мы меняли колеса.



Мы их обогнали, но буквально за 15 км до финиша увидели стадо верблюдов, которое стояло на расстоянии 15 метров от трассы. Причем я визуально оценил: они на звук мотора среагировали и начали уходить в левую сторону в степь. Причем ретироваться достаточно быстро и шустро. Визуально я понимал, что мы с ними поравнялись, мы их практически объехали, но в какой-то момент у нас под капотом появился верблюд. Скорость надо посмотреть по логам, но мы шли с максимально разрешенной — где-то 125 км/ч. И, собственно говоря, произошло столкновение. Нам повезло, то что верблюд не залетел к нам в кабину, потому что тогда бы было бы не очень все хорошо, потому что вес у него большой и скорость у нас была большая. Фактически это было лобовое столкновение, но очень хорошо сработала система HANS.



Подъехал местный фермер, хозяин верблюда. Мы предложили выплатить компенсацию. Он долго думал, но сказал, что вызывает полицию. Полиция по телефону мне сказала оставаться на месте. Очень долго ждали, а потом выяснилось, что это не та полиция: нужна дорожная. Я очень удивился: какая дорожная полиция, если здесь дорог нет. В итоге пришлось ждать дорожную. Когда наконец подъехала она, то достаточно быстро нас отпустила. Надо отдать должное организаторам: первый же их представитель сказал нам не волноваться, потому что подобный инцидент входит в страховой случай. Организатор отметил, что к нам претензий нет: гонка есть гонка», — приводит слова Воробьёва телеграм-канал Cross-Country Rally.