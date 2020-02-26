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«Феррари» в прошлом изучала аналог DAS, но решила не внедрять систему

«Феррари» в прошлом изучала аналог DAS, но решила не внедрять систему
Авто / Формула-1 0

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что его команда тоже изучала возможность разработки системы, позволяющей регулировать схождение передних колёс с помощью рулевого колеса. Такую систему перед сезоном-2020 представили конкуренты «Феррари» из «Мерседеса». Сама же «Скудерия» ранее посчитала разработку системы неоправданной.

«Мы изучали систему DAS в прошлом, но не разрабатывали и не развивали её. Мы считали, что в случае по крайней мере с нашей машиной и нашей концепцией автомобиля она не будет работать хорошо.

Мы изучаем, что делают другие. В настоящий момент я не уверен, что мы будем разрабатывать такую систему. Мы не знаем точно, какая у них система. Но я уверен, что ФИА всё рассудит правильно», — приводит слова Бинотто RaceFans.

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