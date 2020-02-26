Квят: «Альфа Таури» может быть довольна всеми собранными данными

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от первого дня второй серии официальных тестов Формулы-1. По его итогам он показал четвёртый результат.

«Продуктивная половина дня. Когда работаешь за рулём новой машины, интересно, какой результат удастся показать. С каждым кругом прибавлял. Мы продолжали менять настройки, и делали это чаще, чем во время свободных практик. Необходимо было понять, как реагирует болид.

Мы не собирались выяснить нашу чистую скорость, работа велась над балансом. Хотели увидеть, как меняется поведение болида в разных поворотах. Полагаю, команда может быть довольна всеми собранными данными. С учётом того что в этом году тесты сокращены, нам было важно получить как можно больше информации. У меня остаётся лишь один день работы с болидом", — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».