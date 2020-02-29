Тост считает несправедливым начинать сезон Ф-1, если коронавирус помешает ряду команд

Несправедливо начинать сезон Формулы-1, если некоторые команды не смогут принять участие в первой гонке из-за коронавируса или будут ограничены в штате сотрудников, такое мнение выразил руководитель «Альфа Таури» Франц Тост.



Первая практика Гран-при Австралии должна начаться уже менее чем через две недели, однако некоторые страны ввели ограничения на перелёты в связи с распространением коронавируса.

Италия относится к числу стран, которые наиболее сильно пострадали от вируса. Там базируются команды «Альфа Таури» и «Феррари», а также производитель шасси «Хааса» — «Даллара» и поставщик шин «Пирелли». Австралия посоветовала своим гражданам «проявлять большую осторожность» при посещении северной Италии, а некоторые страны заблокировали обратный въезд в туристов, посетивших её в последние недели.

«Мы едем в Австралию и хотим принять участие в Гран-при. В настоящий момент я не ожидаю, что возникнут какие-то проблемы. Однако всё меняется ежечасно, и это делает ситуацию весьма трудной. Если сотрудники каких-то команд не смогут работать в боксах, то было бы несправедливо начинать сезон. Это вносит большой дисбаланс. И даёт преимущество соперникам. И не важно о каких командах речь.

Что касается Бахрейна, если я правильно информирован, люди, приезжающие из Италии, проходят там медицинское обследование, и если они не больны и у них нет признаков коронавируса, то они, конечно, могут работать. И я ожидаю чего-то подобного и в случае с Формулой-1», — приводит слова Тоста RaceFans.