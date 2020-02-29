Хюлькенберг считает, что добился успеха в Формуле-1

Экс-пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг считает, что невзирая на отсутствие побед и даже попаданий на подиум, он провёл успешную карьеру в «Больших призах».
«Мне уже удалось добиться успеха в Формуле-1, иначе я бы не задержался в серии на десять лет. Команды не нанимают пилотов ради развлечения. Но конечно, в ключевые моменты не всё прошло гладко.
Это касается гонки в Бразилии в 2012 году и 2013 года, когда я был близок к переходу в «Феррари». К сожалению, этого не случилось, а позже в Формулу-1 пришли новые таланты. Здесь нужно оказаться в нужное время, в нужном месте и с нужными людьми. Всё должно сойтись воедино. Кроме того, мне бы помогло, если бы я был более общительным. Я же был закрыт, даже стеснительным. Кто-то мог воспринимать это как высокомерие, но я не такой", — приводит слова немца Speedweek.
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