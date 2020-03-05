Лоренсо возвращается в MotoGP

Трёхкратный чемпион мира MotoGP Хорхе Лоренсо объявил о своём возвращении в серию. Уже в феврале этого года испанец вернулся за руль в качестве тест-пилота «Ямахи». Теперь же стало известно, что Хорхе выступит на этапе чемпионата мира в Барселоне, который запланирован на июнь 2020 года.

«Ямаха» на этап в Испании выставит сразу три мотоцикла.

«После нескольких недель размышлений вчера я решил, что приму участие на этапе чемпионата мира в Барселоне. Очень жду этого момента и надеюсь увидеть там всех болельщиков», — приводит слова Лоренсо Motorsport.

Пока не совсем понятно, будет ли появление Лоренсо на этапе чемпионата мира разовой акцией или же он решится ещё на несколько гонок. Ранее Хорхе заявлял, что не исключает полноценного возвращения в гонки уже в 2021 году.