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Леклер: трасса в Мельбурне не прощает ошибок

Леклер: трасса в Мельбурне не прощает ошибок
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от первой гонки сезона Формулы-1 — Гран-при Австралии.

«Этап в Мельбурне в трёх словах? Великолепный, коварный, классный. Великолепный — речь о городе. Он яркий и с большим количеством молодёжи, что делает его по-настоящему живым. Трасса является хитрой и коварной, потому что это уличный трек. Мне нравится пилотировать между барьерами, но здесь есть и скоростные участки. Выходные получаются сложными из-за того, что в пятницу на асфальте нет того держака, что на стационарных автодромах.

Эта трасса не прощает ошибок, малейшая ошибка может стоить дорого, так что в машине нужно сохранять предельную концентрацию», — приводит слова Шарля Леклера официальный сайт «Феррари».

Гран-при Австралии будет проходить с 13 по 15 марта в Мельбурне.

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