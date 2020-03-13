Официально: руководство Формулы-1 отменило Гран-при Австралии из-за коронавируса

Пресс-служба Формулы-1 объявила, что первый этап сезона-2020, Гран-при Австралии будет отменён. Причиной этого стала пандемия коронавируса, которая добралась до паддока Формулы-1 — ранее положительный тест на COVID-19 сдал один из сотрудников команды «Макларен». Команда, в свою очередь, приняла решение сняться с соревнований.

На принятие решения ФИА понадобилось достаточно долгое время. Сообщалось, что ещё до официального объявления пилоты начали покидать страну — в Дубай улетели Себастьян Феттель и Кими Райкконен.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.



Ранее был отложен на неопределённый срок этап Формулы-1 в Китае, гонки в Бахрейне и Вьетнаме также находятся под угрозой отмены.