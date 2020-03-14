В «Мерседесе» опровергли информацию о коронавирусе у одного из сотрудников

Сегодня, 14 марта, появилась информация, что у одного из механиков команды Формулы-1 «Мерседес» на базе в Бриксуорте выявлено заражение коронавирусом. Однако в немецкой команде эту информацию опровергли.

«Среди членов нашей команды нет случаев коронавируса. Это касается как базы в Брэкли, так и Бриксуорта и гоночной команды. Продолжаем следить за ситуацией", — приводит слова представителя «Мерседеса» Formula Passion.

Таким образом, единственный подтверждённый случай коронавируса среди сообщества Формулы-1 зафиксирован в «Макларене».

Напомним, из-за пандемии ранее неведомой формы коронавируса в Формуле-1 приняли решение отложить старт сезона на неопределённый срок. Вслед за Гран-при Австралии совершенно точно не состоятся этапы в Бахрейне, Китае и Вьетнаме. Проведение Гран-при Испании, Нидерландов и Монако под вопросом.