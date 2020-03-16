Один из сотрудников «Пирелли» в Формуле-1 заразился коронавирусом

В «Пирелли» сообщили, что один из сотрудников заболел коронавирусом, сообщает официальный сайт Формулы-1. Тест показал положительный результат, заразившийся отправлен на лечение и карантин.
«Вчера в Мельбурне один из сотрудников команды „Пирелли“ в Формуле-1 прошёл положительный тест на коронавирус. В настоящее время он соблюдает все соответствующие процедуры, установленные органами здравоохранения Австралии.
У этого человека не было никаких контактов с третьими лицами, которые требуют специальных профилактических мер для других людей», — гласит заявление «Пирелли».
Напомним, ранее из-за коронавируса был отменён Гран-при Австралии — за день до старта этапа выяснилось, что один из сотрудников команды «Макларен» заразился COVID-19. Команда снялась с соревнований, а в пятницу было принято решение об отмене Гран-при.
- 16 марта 2020
-
19:50
-
19:39
-
18:37
-
17:33
-
16:58
-
16:46
-
15:01
-
14:13
-
13:15
-
13:01
-
12:04
-
11:00
-
10:00
-
09:01
-
01:01
-
00:52
- 15 марта 2020
-
23:31
-
22:27
-
21:00
-
19:30
-
18:10
-
17:35
-
17:05
-
16:58
-
15:12
-
13:27
-
12:55
-
11:13
-
09:49
-
02:30
-
00:58
- 14 марта 2020
-
23:34
-
23:00
-
21:24
-
20:45