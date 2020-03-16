Грязин прокомментировал попадание в очки на Ралли Мексики

Российский раллийный гонщик Николай Грязин прокомментировал итоги Ралли Мексики, в котором он занял седьмое место в общем зачёте и второе в зачёте WRC2.
«Я вполне доволен уровнем нашего выступления, продемонстрированного в этот уик-энд, хотя мы знаем, что многое еще впереди. В целом это неплохой результат для первого старта в Мексике; на протяжении всей гонки я ехал аккуратно, потому что было очень важно набраться опыта.
Я старался избегать проколов, хотя по ходу гонки всё же было несколько замедливших нас эпизодов. У нас были проблемы во второй половине субботнего дня: прокол на СУ16 и неисправность на СУ18, с которой нам пришлось доезжать гонку. К счастью, мы смогли привести машину на финиш, заняв второе место в зачете WRC 2 – и это дало нам неоценимый опыт в преддверии следующих стартов», — приводит слова Грязина его пресс-служба.
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