Грязин прокомментировал попадание в очки на Ралли Мексики

Российский раллийный гонщик Николай Грязин прокомментировал итоги Ралли Мексики, в котором он занял седьмое место в общем зачёте и второе в зачёте WRC2.



«Я вполне доволен уровнем нашего выступления, продемонстрированного в этот уик-энд, хотя мы знаем, что многое еще впереди. В целом это неплохой результат для первого старта в Мексике; на протяжении всей гонки я ехал аккуратно, потому что было очень важно набраться опыта.



Я старался избегать проколов, хотя по ходу гонки всё же было несколько замедливших нас эпизодов. У нас были проблемы во второй половине субботнего дня: прокол на СУ16 и неисправность на СУ18, с которой нам пришлось доезжать гонку. К счастью, мы смогли привести машину на финиш, заняв второе место в зачете WRC 2 – и это дало нам неоценимый опыт в преддверии следующих стартов», — приводит слова Грязина его пресс-служба.